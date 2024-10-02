Почему тарифы будут оставаться без изменений

Как заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, компания не будет менять тарифы на доставку как минимум до конца 2024 года.

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Игорь Смелянский Генеральный директор АО "Укрпочта" Учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как и внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров.

Смелянский выразил надежду, что бизнес поддержит Укрпочту. Речь идет об увеличении объемов отправлений.

Гендиректор Укрпочты также рассказал, что компания стремится ускорить доставку. По словам Смелянского, уже в октябре будут ощущаться определенные изменения.

В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки,

– уточняет Смелянский.

Также гендиректор рассказал, что Укрпочта планирует запуск специального приложения, благодаря которому осуществлять отправления станет легче.