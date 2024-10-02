Чому тарифи залишатимуться без змін

Як заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, компанія не буде змінювати тарифи на доставку щонайменше до кінця 2024 року.

Читайте також "Нова пошта" тепер доступна в Австрії: якою буде вартість доставки у цій країні

Ігор Смілянський Генеральний директор АТ "Укрпошти" Враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, прийняли рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів.

Смілянський висловив надію, що бізнес підтримає Укрпошту. Йдеться про збільшення обсягів відправлень.

Гендиректор Укрпошти також розповів, що компанія прагне прискорити доставку. За словами Смілянського, уже у жовтні відчуватимуться певні зміни.

Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки,

– уточнює Смілянський.

Також гендиректор розповів, що Укрпошта планує запуск спеціального застосунка, завдяки якому здійснювати відправлення стане легше.