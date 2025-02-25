Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что состоятельные россияне, бизнесмены увидели в отсутствии западных компаний возможность для себя, чтобы занять их место. Им не нравится, что американские бренды и инвесторы могут разрушить их планы.

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Вернутся ли в Россию западные компании

Владимир Милов отметил, что против возвращения западных компаний выступил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Он является частью близкого окружения Владимира Путина.

Мантуров против того, чтобы западные компании возвращались в Россию, пока не произойдет ослабление санкций. Он требует, чтобы бизнесмены, которые, возможно, будут приходить в Россию, открывали свои представительства на оккупированных территориях Украины,

– сказал он.

Оппозиционер считает, что это четкий сигнал всем, кто имеет причастность к военно-промышленной структуре России, ведь есть много влиятельных россиян, которые заинтересованы в вытеснении западных конкурентов. Это будет способствовать коррупции и разделению бюджета на импортозамену.

Важно! Дмитрий Песков заявил, что возвращение иностранных брендов в Россию и их конкуренция с местными производителями соответствует мировой торговой практике и якобы выгодна для потребителей. По прогнозам аналитиков, в 2025 году на российский рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, но для некоторых брендов это может быть сложно из-за санкций и экономических рисков.

На самом деле ни одна мировая компания еще не объявила о готовности возвращаться в Россию, однако лоббисты страны-агрессора очень быстро среагировали даже на внутригосударственные разговоры об этом.