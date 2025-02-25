Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що заможні росіяни, бізнесмени побачили у відсутності західних компаній можливість для себе, щоб зайняти їхнє місце. Їм не подобається, що американські бренди та інвестори можуть зруйнувати їхні плани.

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Чи повернуться до Росії західні компанії

Володимир Мілов зауважив, що проти повернення західних компаній виступив перший заступник голови уряду Росії Дєніс Мантуров. Він є частиною близького оточення Владіміра Путіна.

Мантуров проти того, щоб західні компанії повертались до Росії, поки не відбудеться послаблення санкцій. Він вимагає, щоб бізнесмени, які, можливо, приходитимуть в Росію, відкривали свої представництва на окупованих територіях України,

– сказав він.

Опозиціонер вважає, що це чіткий сигнал всім, хто має причетність до військово-промислової структури Росії, адже є багато впливових росіян, які зацікавлені у витісненні західних конкурентів. Це сприятиме корупції та поділу бюджету на імпортозаміну.

Важливо! Дмітрій Пєсков заявив, що повернення іноземних брендів у Росію та їхня конкуренція з місцевими виробниками відповідає світовій торгівельній практиці й нібито вигідна для споживачів. За прогнозами аналітиків, у 2025 році на російський ринок можуть повернутися до 350 іноземних компаній, але для деяких брендів це може бути складно через санкції та економічні ризики.

Насправді жодна світова компанія ще не оголосила про готовність повертатись до Росії, однак лобісти країни-агресорки дуже швидко зреагували навіть на внутрішньодержавні розмови про це.