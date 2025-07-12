Налоговая скрыла ряд важных реестров

Формально это решение обосновано применением так называемого трехсоставного теста – процедуры, которая позволяет ограничить публичную информацию в исключительных случаях. Подробнее об этом рассказали в Опендатабот, информирует 24 Канал.

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В то же время, на запрос о проведении такого тестирования в ГНС ответили, что рабочие группы не создавались, заседания не проводились, а анализ выполняли только внутренние подразделения. То есть, без участия независимых экспертов или четких методик. Никаких письменных доказательств или обоснованного вреда от открытости этих данных предоставлено не было.

Бизнес без доступа к должникам

По мнению основателя Опендатабота Алексея Иванкина, наиболее критической является потеря доступа к информации о налоговом долге.

"Это – ключевой индикатор финансовой дисциплины компании. Бизнес ежедневно использует эти данные для проверки партнеров, избежания мошенничества и анализа рисков. Без этого добросовестные предприниматели оказываются в неравных условиях, тогда как недобросовестные – имеют больше шансов скрыть свои проблемы", – объяснил он.

Нет данных – нет доверия

Иванкин также подчеркнул, что закрытие данных вредит прозрачности, доверию к государственным институтам и ставит под угрозу автоматизацию бизнес-процессов.

По его мнению, открытые данные – это инструмент развития, конкуренции и доверия. Закрывать их без прозрачных процедур значит двигаться назад в цифровой трансформации страны.