Податкова приховала низку важливих реєстрів

Формально це рішення обґрунтоване застосуванням так званого трьохскладового тесту – процедури, яка дозволяє обмежити публічну інформацію у виняткових випадках. Детальніше про це розповіли в Опендатабот, інформує 24 Канал.

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Водночас, на запит про проведення такого тестування у ДПС відповіли, що робочі групи не створювались, засідання не проводились, а аналіз виконували лише внутрішні підрозділи. Тобто, без участі незалежних експертів чи чітких методик. Жодних письмових доказів чи обґрунтованої шкоди від відкритості цих даних надано не було.

Бізнес без доступу до боржників

На думку засновника Опендатабота Олексія Іванкіна, найбільш критичною є втрата доступу до інформації про податковий борг.

"Це – ключовий індикатор фінансової дисципліни компанії. Бізнес щодня використовує ці дані для перевірки партнерів, уникнення шахрайства й аналізу ризиків. Без цього добросовісні підприємці опиняються в нерівних умовах, тоді як недоброчесні – мають більше шансів приховати свої проблеми", – пояснив він.

Немає даних – немає довіри

Іванкін також підкреслив, що закриття даних шкодить прозорості, довірі до державних інституцій і ставить під загрозу автоматизацію бізнес-процесів.

На його думку, відкриті дані – це інструмент розвитку, конкуренції й довіри. Закривати їх без прозорих процедур значить рухатися назад у цифровій трансформації країни.