Что будет с магазинами Prostor
Предыдущие сообщения о письмах с предупреждением о закрытии магазинов не означали сворачивание деятельности сети. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в сети Prostor.
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По словам представителей сети, еще в начале 2026 года ООО "НУМИС" запустило программу повышения эффективности бизнеса, которая предусматривает пересмотр операционных процессов, оптимизацию расходов и закрытие только тех торговых точек, которые работают недостаточно эффективно.
В компании подчеркивают, что сама сеть продолжает работать и не планирует уходить с украинского рынка.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Уже в мае за счет изменения маркетинговой и коммерческой политики нам удалось увеличить продажи на одну торговую точку более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. "Красные ценники" и скидки, которые видят клиенты с мая, — это новая ценовая политика, которая и в дальнейшем будет активно реализовываться,
– рассказала Ольга Бучковская, коммерческий директор сети Prostor.
По завершении этапа оптимизации компания планирует представить обновленную бренд-стратегию и новое позиционирование сети. К слову, на данный момент Prostor работает уже более 21 года и объединяет более 380 магазинов в 119 городах Украины.
Таким образом, компания фактически проводит трансформацию: отказывается от менее эффективных магазинов, чтобы укрепить бизнес в целом. Такие шаги являются довольно распространенной практикой во время войны, когда ритейл вынужден адаптироваться к изменению спроса, логистическим трудностям и росту затрат.
Напомним, что разговоры о возможном прекращении работы сети появились 20 июня. Тогда арендодатели магазинов Prostor начали получать письма, в которых говорилось о закрытии торговых точек.
Первые закрытия должны были начаться уже с 1 июля, а сам процесс, по предварительной информации, должен был длиться примерно год.
Вечером 20 июня представители PROSTOR разъяснили ситуацию и опровергли слухи о якобы закрытии сети магазинов. Там отметили, что магазины по-прежнему обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.