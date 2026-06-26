Що буде з магазинами Prostor

Попередні повідомлення про листи із попередженням про закриття магазинів не означали згортання діяльності мережі. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли у мережі Prostor.

Дивіться також Поставили крапку в чутках: чи справді Prostor передумав закриватися

За словами представників мережі, ще на початку 2026 року ТОВ "НУМІС" розпочав програму підвищення ефективності бізнесу, яка передбачає перегляд операційних процесів, оптимізацію витрат та закриття лише тих торгових точок, які працюють недостатньо ефективно.

У компанії наголошують, що сама мережа продовжує працювати та не планує залишати український ринок.

Вже у травні за рахунок зміни маркетингової і комерційної політики нам вдалося збільшити продажі на одну торговельну точку більше ніж на 20% порівняно з минулим роком. "Червоні цінники" і знижки, які бачать клієнти з травня, – це нова політика цін, яка й надалі буде активно втілюватися,

– розповіла Ольга Бучковська, комерційна директорка мережі Prostor.

Після завершення етапу оптимізації компанія планує представити оновлену бренд-стратегію та нове позиціювання мережі. До слова, наразі Prostor працює вже понад 21 рік і об'єднує більше 380 магазинів у 119 містах України.

Отже, таким чином компанія фактично проводить транформацію: відмовляється від менш ефективних магазинів, щоб зміцнити бізнес загалом. Такі кроки є доволі поширеною практикою під час війни, коли ритейл змушений адаптуватися до зміни попиту, логістичних труднощів і зростання витрат.

Нагадаємо, що розмови про можливе припинення роботи мережі з’явилися 20 червня. Тоді орендодавці магазинів Prostor почали отримувати листи, у яких йшлося про завершення роботи торгових точок.

Перші закриття мали розпочатися вже з 1 липня, а сам процес, за попередньою інформацією, мав тривати приблизно рік.

Увечері 20 червня комунікаційники PROSTOR пояснили ситуацію й спростували чутки про нібито закриття мережі магазинів. Там зазначили, що магазини й надалі обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.