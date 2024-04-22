TikTok планирует уволить главного консультанта

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому TikTok должен быть продан китайской материнской компанией или же столкнуться с запретом на деятельность в США.

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Источники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что Андерсен покинет свою действующую должность консультанта.

Однако в компании TikTok сообщили, что информация о возможном увольнении Андерсена же ложной.

Что известно об Эрихе Андерсене Эрих Андерсен – юридический консультант американской компании TikTok и ее китайской материнской компании ByteDance Ltd. Он вел многолетние переговоры с американским правительством, чтобы показать, что приложение делает достаточно, чтобы предотвратить доступ Китая к данным американских пользователей или влияния на то, что они видят в своей ленте.

Запрет TikTok в США

Напомним, что в начале марта стало известно, что группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance около 6 месяцев чтобы те отказались от TikTok.

В случае несогласия TikTok должен был стать незаконным в онлайн магазинах программ, которыми руководит Apple и Google. В ByteDance тогда же заявили, что этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы не пытались это замаскировать.