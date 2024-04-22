TikTok планує звільнити головного консультанта

У суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, згідно з яким TikTok має бути проданий китайською материнською компанією або ж зіткнутися із забороною на діяльність у США.

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Джерела Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що Андерсен покине свою чинну посаду консультанта.

Однак у компанії TikTok повідомили, що інформація про можливе звільнення Андерсена ж неправдивою.

Що відомо про Еріха Андерсена Еріх Андерсен – юридичний консультант американської компанії TikTok і її китайської материнської компанії ByteDance Ltd. Він вів багаторічні переговори з американським урядом, аби показати, що додаток робить достатньо, щоб запобігти доступу Китаю до даних американських користувачів чи впливу на те, що вони бачать у своїй стрічці.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, що на початку березня стало відомо, що група законодавців США представила закон, який дасть китайській ByteDance близько 6 місяців аби ті відмовились від TikTok.

У разі незгоди TikTok повинен був стати незаконним в онлайн магазинах програм, якими керує Apple та Google. В ByteDance тоді ж заявили, що цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати.