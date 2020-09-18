Міністр фінансів Сергій Марченко представив парламенту держбюджет-2021. Депутати розкритикували його та ствердили, що він передбачає розвиток лише для обраних і назвали його нереалістичним. Натомість Марченко не погодився зі своїми інодумцями.

Глава Мінфіну переконаний, що бюджет-2021 дає багато можливостей для розвитку держави. Про це він повідомив у прямоу ефірі 24 каналу.

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Він ствердив, що не може погодитися з думкою опонентів, адже бюджет – реальний та збалансований. Глава Мінфіну акцентував на тому, що він вважає "будь-які закиди щодо нереалістичності бюджету необґрунтованими".

Наш бюджет дає можливість Україні провести рестарт, особливо, зараз, коли ми оговтуємось від пандемії,

– ствердив Марченко.

За словами Марченка, бюджет дає можливості для розвитку країни у всіх сферах: підвищення заробітної плати, підвищення можливості по індексації пенсії, передбачення коштів на боротьбу з пандемією COVID-19, продовження необхідних реформ в освіті, оновлення залізничної структури.

Прогнозований дефіцит бюджету

Прогнозований дефіцит бюджету складе 6% ВВП. Політичний діяч ствердив, що "в цей момент у скрутне становище нас може загнати дефіцит нижчий 3%". Тоді буде необхідно скоротити видатки держбюджету на 200 мільярдів гривень. А це буде злочином проти країни та її громадян.

Також Марченко додав, що немає потреби говорити про скорочення дефіцитів. За його словами, кредитний рейтинг та репутація України як позичальника дозволить виходити на зовнішні ринки.

Жодних підстав вважати дефіцит захмарним і неможливим профінансувати я не вважаю,

– сказав Марченко.