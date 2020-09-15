Яким буде курс гривні щодо долара в 2021 році: що заклали в державний бюджет
Середньорічний курс долара у 2021 році повинен становити 29,1 гривні. Щоправда, до кінця року курс гривні повинен зміцнитися в середньому на 30 копійок.
Такий прогнозу курсу закладений у проєкті державного бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів України вже передав до Верховної Ради.
Варто знати Проєкт держбюджету-2021: основні цифри
Прогноз уряду щодо курсу гривні:
- середньорічний курс – 29,1 гривні за долар,
- курс під кінець року – 28,8 гривні за долар.
Щоправда, це свідчить про відчутне падіння курсу гривні. У 2019 році фактичний курс становив 25,8 гривні за долар, а вже у 2020, коли почалася світова криза, Мінекономіки прогнозує курс рівно 27 гривень за долар.
Крім того, за прогнозом Міністерства розвитку економіки, зниження курсу гривні слід чекати й до кінця цього року. У кінці 2020-го долар у середньому коштуватиме 28,3 гривні. Для порівняння, на 16 вересня НБУ встановив курс 28,06 гривні за долар.
Перед схваленням проєкт державного бюджету ще повинен пройти розгляд Верховної Ради в трьох читаннях. У першому читанні бюджетну декларацію планують розглянути вже 18 вересня.
Що закладено в проєкті держбюджету на 2021 рік / інфографіка 24 каналу