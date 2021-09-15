Ще раніше Шмигаль запевнив, що документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації. Вона розрахована на 3 роки.
До теми Уряд направить до парламенту проєкт Держбюджету на 2022 рік
За словами українського прем'єра, основні макроекономічні параметри Держбюджету будуть наступними:
- зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,
- зменшення державного боргу,
- зростання зарплат,
- стабільний курс гривні,
- зниження інфляції,
- рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.
Головні показники держбюджету-2022
- Медична галузь – 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Освіта – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Оборона – 5,5% від ВВП.
Згідно з проєктом держбюджету у 2022 році:
- доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень, що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком;
- видатки становитимуть 1465 мільярдів гривень;
- дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 мільярдів гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП.
Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
Пріоритетні напрямки держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
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Що відомо про держбюджет-2022
- Ще на початку вересня у Мінфіні розповіли про плани щодо зведеного бюджету на 2022 рік. Заявили, що підготовка держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.
- 8 вересня Шмигаль заявив, що це буде збалансований та реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура, соціальні програми.
- Він також додав, що Кабмін направить до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік 15 вересня – в останній дозволений Бюджетним кодексом день.