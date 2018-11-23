07:55
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      14154 Читать новость на русском
      Бюджет-2019 в Україні: курс долара заклали на рівні 29,4 грн
      Бюджет-2019 в Україні: курс долара заклали на рівні 29,4 грн / finance.rambler.ru

      Курс долара на 2019 рік в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік, який вже схвалила Верховна Рада.

      Як відомо, Верховна Рада схвалила бюджет-2019 на засіданні в ніч проти 23 листопада.

      Читайте також: Державний бюджет України 2019: головні цифри

      Так, у документі вказано, що розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 гривень за долар.

      Минулого року Кабмін прогнозував курс долара на рівні 30,1 грн. Однак, реальний курс був значно нижчим: у січні-липні 2018 року – 26,8 грн, у серпні – 27,5 грн. 23 листопада офіційний курс долара, за даними НБУ, становить 27,75 грн.

      Читайте також: Прожитковий мінімум-2019: чого чекати українцям

      Зазначимо, у держбюджеті на 2019 рік закладене зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 4173 гривень на місяць.

      Зростання української економіки прогнозується на рівні 3%, а державний борг повинен зменшитися до 52% ВВП.

      Читайте також: Держбюджет-2019: якими будуть податки і які акцизи зростуть

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Теги: Новини України Бюджет Бюджет-2019 Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Державний бюджет України 2019: головні цифри
      сьогодні , 07:40 Державний бюджет України 2019: головні цифри
      Яніна Ткачук 6201
      Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      22 листопада , 23:50 Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      1105
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1362
      Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      22 листопада , 23:00 Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      Дмитро Гнап 366
      "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      22 листопада , 21:30 "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      Юлія Ліпенцева 372
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Стало відомо, з ким Порошенко зустрінеться у Давосі
       20 січня 2015 , 14:22
      ЦВК оприлюднила нові попередні результати виборів
       29 жовтня 2012 , 00:32
      Обирайте: тролейбус або Bicar
       3 вересня , 13:00
      Які бувають типи кузовів легкових автомобілів
       14 жовтня , 14:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук