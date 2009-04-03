Бюджетні рішення

США отримали бюджет на 2009-2010 фінансовий рік.

Обидві - нижня і верхня - палати американського Конгресу ухвалили проект головного фінансового документа. Видаткова частина бюджету складає 3,5 трлн дол. з дефіцитом в 1 трлн. 200 млрд. дол. Загалом законодавці задоволені виконаною роботою.Ненсі Пелосі (спікер палати представників Конгресу США): “Це історичний бюджет з огляду на інвестиції в освіту, охорону здоров’я та енергетику. В ньому закладено зниження податків для американців і скорочення дефіциту наполовину до 2013 року”.Нагадаємо, саме зниження дефіциту в головному фінансовому документі вдвічі до кінця свого першого перебування на посаді президента, Барак Обама пообіцяв в лютому цього року. За ці слова він неодноразово наражався на критику експертів на опонентів. З огляду на кризу та збільшення вливань у економіку, багатьом заяви Обами видались не більше ніж демагогією. Однак, з іншого боку, інвестиції у ключові для майбутнього сектори безсумнівно мають дати результати.