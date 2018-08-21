Бюджетник Moto E5 Plus надійшов у продаж в Україні: ціна смартфона

Компанія Motorola запустила продажі в Україні нового смартфона-бюджетника Moto E5 Plus. У нашій країні цей пристрій можна купити за 5995 гривень.

Про це повідомляє видання tehnot.com.

Наразі доступна лише одна модифікація пристрою з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті та сірому корпусі та з накопичувачем місткістю 32 ГБ.

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Смартфон отримав 6-дюймовий екран. Основна камера має роздільну здатність 12 Мп та лазерний автофонус. Селфі-камера має роздільну здатність 5 Мп.

Moto E5 Plus надійшов у продаж в Україні

Великою перевагою пристрою є містка батарея – 5 000 мАг. Це один з небагатьох смартфонів із настільки ємним акумулятором, що не потребує постійно носити із собою павербанк.

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