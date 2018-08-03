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Бюджетний ноутбук Prestigio Smartbook 141S отримав металевий корпус: фото

70 Читать новость на русском
Smartbook 141S
Smartbook 141S / 4pda.ru

14-дюймовий ноутбук Smartbook 141S від Prestigio отримав металевий корпус та матове покриття, що дає змогу працювати при яскравому сонці.

Про це повідомляє 4pda.ru.

Екран Smartbook 141S має роздільну здатність Full HD. Пристрій працює на 2-ядеронму процесорі Intel Celeron N3350 Apollo Lake з тактовою частотою до 2,4 ГГц..Він має вже встановлену операційну систему Windows 10 Home.

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Доступні модифікації із 3 та 4 ГБ оперативної пам’яті. Флеш-сховища ноутбук отримав 32 або 128 ГБ.

Ноутбук оснащений двома портами USB 3.0 і роз'ємом micro-HDMI. Бездротові інтерфейси представлені Wi-Fi і Bluetooth 4.0.

Prestigio Smartbook 141S

Prestigio Smartbook 141S в металевому корпусі

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Теги: Техно ноутбук Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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