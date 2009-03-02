Бюджетний оптимізм

Чергові бюджетні новини. Загальний фонд держбюджету України в лютому 2009р. перевиконаний по доходах на 2,4%.

Про це повідомило Державне казначейство. В останньому місяці зими до загального фонду бюджету мобілізовано понад 12 мільярдів гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює понад 102%. Про перевиконання плану свідчать й інші органи - їхні успіхи вимірюються у 14%.Не вірять в успіхи відомств у Секретаріаті Президента. Там невтомно повторюють - у бюджеті дірка. Однак розміри глобальної недостачі у всіх різняться. Відомо лише одне - мова йде про десятки мільярдів гривень.Власне розмір дефіциту бюджету - одна з причин чому Міжнародний валютний фонд досі не перерахував другого траншу кредиту. Голова місії МВФ в Україні Джейла Пазарбасіоглу вкотре повторила - організація готова піти на поступки Україні. Дефіцит може бути більшим, якщо уряд знайде зовнішні джерела його дофінансування, однак лише в тому разі, якщо вони не спричинять інфляції.