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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бюджетний тиждень

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      Кабінет Міністрів хоче затвердити проект державного кошторису на 2010 рік.

      І вже завтра в Українському домі презентувати його широкому загалу. Нині уряд позачергово зібрався задля бюджетного питання. Впродовж вихідних над документом працювали у Міністерстві фінансів.Відшліфований і затверджений урядом проект державного кошторису має потрапити до Верховної Ради до 15 вересня. Уряд поки в визначені законом терміни вкладається, однак документ має всі шанси застрягнути в парламенті. Адже там вже тривалий час триває блокада регіоналів.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 вересня 2009
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