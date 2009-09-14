Бюджетний тиждень

Кабінет Міністрів хоче затвердити проект державного кошторису на 2010 рік.

І вже завтра в Українському домі презентувати його широкому загалу. Нині уряд позачергово зібрався задля бюджетного питання. Впродовж вихідних над документом працювали у Міністерстві фінансів.Відшліфований і затверджений урядом проект державного кошторису має потрапити до Верховної Ради до 15 вересня. Уряд поки в визначені законом терміни вкладається, однак документ має всі шанси застрягнути в парламенті. Адже там вже тривалий час триває блокада регіоналів.