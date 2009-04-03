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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Cам піду і вас покличу

16:28, 3 квітня 2009 263

Президента відверто дістали, і він готовий піти у відставку.

Однак є одне "але": Віктор Ющенко хоче, аби країна достроково обирала не лише нового гаранта, а й нову Верховну раду. Про це він заявив, перебуваючи з робочим візитом на Хмельниччині. Каже, позачергові вибори Президента та парламенту мусять проходити одночасно.Водночас підстав для розпуску Верховної ради Віктор Ющенко поки не бачить. Але якщо їм і судилось бути, каже Президент, то їх краще проводити на основі оновленої виборчої системи. Для цього він навіть готовий наступного тижня внести на розгляд депутатів законопроект, що передбачав би зміни до закону про вибори. Ще одна умова гаранта - рішення про скасування депутатської недоторканності, про яку всі давно говорять і так само давно забули. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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