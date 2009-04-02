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Cаміт "Великої двадцятки"

Фінансові ринки 09:24, 2 квітня 2009 207

У Лондоні відбувається офіційна частина саміту великої двадцятки.

На сьогоднішньому засіданні лідери 20 найбільш економічно розвинених держав намагаються узгодити методи боротьби з глобальною фінансовою кризою та заходи, якими можна оживити світову економіку. Серед тем, які обговорюють учасники зустрічі - конкретні цілі пакетів допомоги для стимулювання національних економік, збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду, повноваження міжнародних фінансових регуляторів, допомога країнам, що розвиваються.За повідомленнями ВВС, у середу дипломати, які працюють над проектом комюніке саміту, намагаються узгодити два ключових питання - об’єми державної допомоги та степінь регулювання сектору фінансових послуг. Одним з головних каменів спотикання є об’єм фінансування МВФ, яке використовуватимуть для допомоги малорозвиненим країнам. У середу в Лондоні відбулася низка двосторонніх зустрічей лідерів великої 20.Зокрема після переговорів канцлер Німеччини та президент Франції заявили, що найбільше уваги учасники форуму мають приділити новим жорсткішим правилам регулювання фінансової системи. Така позиція Ніколя Саркозі та Ангели Меркель не співпадає з позиціями Сполучених штатів та Британії. Зустріч лідерів двадцяти найбільш економічно розвинених країн відбувається у лондонському виставковому центрі ExCel.Британська поліція очікує, що сьогодні знову відбудуться акції протесту, які розпочалися ще вчора. У серед своє невдоволення з політикою чільників країн джі 20 висловлювали близько 5 тисяч антиглобалістів, лівих радикалів та екологів. Їхні протести були далеко не мирними. Внаслідок сутичок з поліцією чимало людей отримали поранення. Повідомляють навіть про одного загиблого під час демонстрацій. Крім того завдано шкоди будівлям Королівського банку Шотландії та Банку Англії.     
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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