CeBIT 2009

На цьогорічний ярмарок високих технологій CeBIT, який вважають одним з найбільших у світі, завітали особливо цінні гості.

Серед них - канцлер Німеччина Анґела Меркель та губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, відомий своїм захопленням новими екологічними рішеннями.Штат, який очолює колись шалено популярний актор, став партнером ганноверського комп'ютерного шоу 2009. Губернатор особисто закликав каліфорнійські високотехнологічні компанії завітати цього року до Німеччини. Врешті-решт їх приїхало близько 60.Арнольд Шварценеггер (губернатор штату Каліфорнія): “Я завжди казав, що технології мають надзвичайне значення, особливо коли йдеться про зменшення споживання енергії та скорочення викидів парникових газів, щоб подолати глобальне потепління. Єдиний спосіб досягнути цього безпечно та справді просунутися вперед - це озброїтися не лише твердою волею, але й технологіями. Вони врятують усіх нас. Власне тому я є їхнім палким прихильником і радий бути сьогодні тут”.Загалом на виставку свою продукцію привезли понад 4 тисячі розробників з майже 70 країн світу, а це на чверть менше, ніж торік. Деякі компанії максимально скоротили свої витрати на маркетинг, що змусило багатьох підприємців замислитися над тим, чи варто їм взагалі брати участь у ярмарку за нинішніх умов.І все ж спеціалісти переконані, що від CeBIT надійде позитивний сигнал, адже високі технології можуть допомогти іншим галузям ефективно заощаджувати й подолати кризу.Ахім Берг (General Manager Microsoft Germany):”Сьогодні економічна криза відчувається в усіх галузях індeстрії. Ми як виробник програмного забезпечення можемо скористатися ситуацією, пропонуючи технології для антикризового управління. Це означає, що ми підтримуємо компанії, допомагаючи їм бути інноваційними та заощаджувати гроші”.Пан Берг каже, що однією з найпопулярніших тем цього року став так званий "хмаровий комп'ютинг", який дозволяє працювати у великих системах колективного користування та отримувати доступ до програмного забезпечення та відповідних послуг дистанційно через глобальну павутину.Ахім Берг (General Manager Microsoft Germany): "Хмаровий комп'ютинг", надпопулярна тенденція цього року, забезпечує користування програмами через Інтернет. Ця технологія стала можливою завдяки появі більш швидких ліній передачі даних і є, без сумніву, одним з топових рішень для нас”.Зазвичай, компанії купують власне програмне забезпечення, а комп'ютери, на які його встановлюють, потрібно регулярно оновлювати, щоб вони відповідали вимогам часу. Принцип же "Хмарових обчислень" полягає у тому, що хтось інший запускає потрібну вам програму на своєму обладнанні і за певну платню здійснює для вас обчислення, результати яких можна отримувати в реальному часі через Інтернет. Усе це є частиною принципу Webciety, який набув особливої популярності на цьогорічному ярмарку і полягає у подальшому злитті глобальної мережі із суспільством на благо кожного.