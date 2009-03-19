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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

“Чарівні” кульки для прання

18:59, 19 березня 2009 894

У Гонконзі тепер перуть по-новому, з повагою до довкілля.

В основі ідеї лежать спеціальні кульки, які заміняють традиційний пральний порошок. В компанії, яка відкрила винахід китайцям, запевняють, що це дозволяє зекономити час, воду та електроенергію.Деніс Чан (менеджер з маркетингу Well-Tec): “Керамічні кульки випромінюють інфрачервоне світло, яке розщеплює великі групи молекул води. До прикладу, якщо один блок складається з 12молекул, їх можна розбити на групи по 5-6. Зменшення розміру цих скупчень, дозволяє молекулам води потрапляти глибше у волокна тканини, чого за звичайних умов досягти неможливо”.Деніс Чан каже, що вперше побачив цю новинку в Південній Кореї, де її і винайшли. Керамічні намистини не лише поширюють промені дальнього інфрачервоного діапазону світла, але й вивільняють негативно заряджені іони, які підсилюють очищаючий ефект води. Негативні іони заміняють активні речовини порошку, завданням яких є зменшення поверхневого натягу води. Завдяки цьому її молекули легше просочуються в структуру тканини.Кульки кладуть у машину разом з одягом, без порошку, після чого запускають стандартний режим прання. Новинку можна використовувати для будь-яких речей і при якій завгодно температурі.Кожної кульки вистачає на одну тисячу процедур прання, а її ціна становить 59 доларів. Пан Чан каже, що ці миючі горошини є цілком неалергічними, оскільки не містять жодних хімічних речовин.Рінго Вонг (директор пральні Sunshine Laundry Convenience): “Якщо використовувати порошок, то одяг доводиться полоскати 5 разів, а з кульками вистачає й чотирьох циклів. А тому, як бачите, ми заощаджуємо час, воду та електроенергію”.Однак, ставлення клієнтів до чудо-кульок не є однозначним.Джим Ног (клієнт): “Якщо мені не подобається якийсь пральний порошок, я можу купити інший. Але зазвичай я користуюсь старою перевіреною маркою. Особисто мене хвилює ціна цих кульок”.Ален Со (клієнт): “Я не дуже цим переймаюсь, доки одяг чистий. Власникам пральні самим вирішувати, що обирати”.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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