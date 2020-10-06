Напередодні, 5 жовтня, страшна негода накрила Хуст на Закарпатті. Тут випали рясні дощі. У результаті вулиці міста затопило та внаслідок сильного вітру завалилися дерева та знесло кілька дахів.

Буревій обвалився на Хуст

Фото та відео наслідків негоди місцеві жителі опублікували у мережі. На кадрах видно, що автомобілям було важко пробиратися, оскільки вулиці або затопило, або на магістралі попадали дерева. Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, в місті внаслідок сильного вітру знесло чимало дахів. У міському парку деякі дерева взагалі виривало з корінням. До того ж, перекинулося кілька атракціонів.

Лихо, якого завдала негода в Хусті (Фото з соцмереж)

Зауважимо, що внаслідок негоди постраждав не лише Хуст, а значна частина решти Закарпаття. Зокрема, у Хустському районі велика кількість населених пунктів залишилися без електрики.

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