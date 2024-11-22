Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на КМВА. Нагадаємо, у нас є матеріал про те, в яких чотирьох випадках тривогу оголошують по всій країні.

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Чому в Києві не працюватимуть сирени

За попередньою інформацією, у зв'язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців згідно зі спільно розробленим планом,

– ідеться в дописі.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що це стосується лише певних частин Святошинського району. За його словами, в інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі.

Водночас у КМДА написали про три райони, де сирени не лунатимуть.

"У зв'язку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці", – поінформували там.

Орієнтовним часом відновлення системи назвали 25 листопада.



