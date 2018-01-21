Частину територій кіностудії Довженка можуть передати "дочці" російської компанії

Кіностудія імені Олександра Довженка заявила про спробу передачі частини її земель "дочці" "Роснєфті".

Про це повідомляє прес-служба національної кіностудії ім. Довженка.

За інформацією кіностудії, 12 грудня 2017 року земельна комісія Київради прийняла рішення виділити ділянку ТОВ "Трансбуд", яке є "дочкою" російської компанії "Роснефть". Про це свідчать дані, отримані через сервіс YouControl – ТОВ "Трансбуд" є кіпрською компанією, заснованою "Роснефтью".

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"На комісії Київської міської ради були присутні представники кіностудії, які були категорично проти відчуження землі. Спочатку депутати прислухалися до аргументів користувачів землі і не підтримали виділення ділянки ТОВ "Трансбуд", але після того як представники кіностудії пішли з засідання, депутат Владислав Михайленко з голосу підняв питання про переголосування, і врешті-решт рішення було прийнято", – зазначили у кіностудії.

У прес-службі кіностудії уточнили, що компанія "Трансбуд" хоче отримати земельну ділянку, яка знаходиться у межах площі, яку кіностудія отримала ще у 1952 році.