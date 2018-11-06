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      Часто німіють руки або ноги: про що це свідчить і що робити

      785 Читать новость на русском
      Часто німіють руки або ноги
      Часто німіють руки або ноги / lvivpost.net

      Оніміння хоча б раз трапляється у кожної людини і на це є низка причин, частина з яких цілком нормальні, але деякі можуть бути симптомом хвороби.

      Про це розповів лікар-невролог Олексій Сіделковскій, передає НВ.

      Оніміння кінцівок можна поділити на безпечне та небезпечне. "Безпечне" оніміння – це коли будь-яка ділянку тіла німіє через тривало незмінне положення чи занадто туго перетягнуту частину тіла (наприклад, ремінцем від взуття, пов'язкою або джгутом) – відбувається здавлювання кровоносних судин.

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      Такий вид оніміння не спричинений внутрішніми захворюваннями. Занадто тривалий застій крові може спричинити важкі наслідки, зокрема, синдром тривалого здавлювання, тромбогеморагічний синдром і сепсис.

      Небезпечне оніміння – це регулярне оніміння, не спричинене тривалою нерухомістю чи здавлюванням. Важливо: якщо німіє не лише кінцівка, а й ділянки, не схильні до "затікання" (обличчя, спина, ділянка геніталій), причинами можуть бути різні захворювання.

       
      Оніміння кінцівок – причини виникнення
      - механічне передавлювання судин (тромби, травми, остеохондроз, набряки, пухлини);
      - "слабкі" судини;
      - анемія і гіповолемія (патологічний стан, який відбувається через зменшення об'єму циркулюючої крові);
      - нестача кальцію, магнію, вітаміну В12;
      - цукровий діабет;
      - артрити;
      - неврити;
      - розсіяний склероз;
      - різноманітні неврологічні захворювання;
      - защемлення, здавлювання нервів (травми, набряки, пухлини, дуже вузькі канали проходження нервів);
      - транзиторні ішемічні атаки;
      - важкі хвороби серця;
      - передінфарктний і передінсультний стан.

      Такого типу оніміння дуже небезпечне для здоров'я і навіть життя людини. Важливо вчасно звернутися до лікаря і почати лікування. Найчастіше, сімейні лікарі скеровують хворого до невролога і кардіолога, рідше – ендокринолога.

      Профілактика оніміння дуже проста: правильне харчування, дотримання нормального режиму сну, тренування серцево-судинної системи, відмова від куріння тощо.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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