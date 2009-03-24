Чехія: Футбол

Петер Чех - найкращий гравець Чехії 2008 року.

Чех - найкращий чех! Голкіпер лондонського "Челсі" Петер Чех знову став найкращим гравцем року на Батьківщині. В опитуванні тренерів, гравців та журналістів воротар здобув понад півтисячі залікових балів, на 57 очок випередивши іншого всесвітньовідомого співвітчизника півзахисника туринського "Ювентуса" Павела Недведа. Третім за підсумками голосування фахівців став капітан національної збірної Чехії Томаш Уйфалуші. Щодо Чеха, то "Золота бутса" найкращого гравця Чехії 2008 року стала вже четвертою у колекції Петера. "Танкіст" незмінно очолює список найкращих футболістів Чехії починаючи з 2005-го.