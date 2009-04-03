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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чекаємо гостей

22:19, 3 квітня 2009 256

Міжнародний валютний фонд повертається.

Місія МВФ прибуде в Україну вже у вівторок-середу. Принаймні про це говорять у департаменті зовнішніх зв’язків фонду. Мовляв, тамтешні представники отримали від української влади переконливі докази того, що впродовж 13-17 квітня парламент ухвалить низку принципових для МВФ законів. Мова йде про зміцнення фінансового стану Пенсійного фонду, НАК "Нафтогаз України" та про стратегію реструктуризації банківського сектора.Нагадаємо, Україна чекає від Міжнародного валютного фонду позики у розмірі 16,4 млрд. доларів. Перший транш – 4,5 млрд. надійшов ще в листопаді минулого року. Другого Україна чекає досі. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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