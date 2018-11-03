"Черкаські Мавпи" програли четвертий матч поспіль у чемпіонаті

У суботу, 3 листопада, "Черкаські Мавпи" на власному майданчику приймали "Київ-Баскет". Саме у грі проти киян "Мавпи" здобули свою єдину пеермогу у чемпіонаті. Цього разу столичні баскетболісти взяли реванш.

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У дебюті гри команди фактично відмовились від командного нападу, сконцентрувавшись на індивідуальній грі. Обидва колективи далеко не ідеально діяли в захисті та вже у першій половині зробили 23 втрати на двох – 13 у "Мавп", 10 у "Києва". В цілому перша половина була рівною: стартову чверть краще провели господарі, а в другій у нападі прокинулись кияни, які зробили ривок 15:5 і набрали 28 очок за десятихвилинку, отримавши 4 бали переваги перед великою перервою. Вдала половина третьої чверті, зокрема 10 очок від Кріка дозволили гостям зробити ще один ривок і отримати двозначу перевагу перед заключною десятихвилинкою.

Дуже вчасно у кінцівці у складі "Мавп" увімкнувся Коуклі, чия вибухова гра в фарбі допомогла господарям вирівняти гру. "Мавпи" продовжували погоню протягом четвертої чверті і під завісу основного часу команді Міхельсона вдалося зрівняти рахунок. Холоднокровне влучання Отверченка з-за дуги та два бали Скапінцева в фарбі – рахунок рівний за 50 секунд до кінця матчу. Однак вже у наступному нападікияни повернули собі лідерство: Петров вдало скористався ізоляцією і зробивши фірмовий розворот під кошиком знову вивів гостей вперед. Схожою атакою відповіли вже "Мавпи", однак невпевнений кидок героя другої половини Коуклі накрив ще один топ-гравець матчу Крік.

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Потім були два влучних штрафних від того ж Кріка після тактичних фолів господарів та влучний триочковий Кольченка, який залишив 1 очко переваги та володіння для "Київ-Баскета" за 5 секунд до кінця матчу. Після тайм-ауту м’яч знову опинився у Кріка, на якому знову сфолили, американець, в свою чергу, влучив обидва штрафних і приніс "Київ-Баскету" виїзну перемогу над чемпіоном. Ткаченко кидав з середини майданчику на овертайм, його спроба була близькою, але невлучною - 80:77 на користь гостей.

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)