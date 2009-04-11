Чемпіонат світу. Дивізон 1

Збірна України вдало розпочала похід за квитком до еліти світового хокею!

У першому матчі групи "B" першого світового дивізіону підопічні Сеуканда здобули перемогу над командою Великобританії. До льоду майданчика у польському Торуні суперники адаптовувались впродовж сухого першого періоду. У другому ж рахунок відкрили британці. Та шайбу Кларка у тій же 20-тихвилинці відповів Шафаренко. У III періоді на противагу результативному удару Мейєрса, за Україну закинули Варламов і ще двічі Литвиненко. 4:2 на користь синьо-жовтих у підсумку. Наступний матч найближчого понеділка проти збірної Нідерландів.