Чемпіонат Світу. Дивізон 1

Лише б не наврочити.

Хокейна збірна України здобула вже другу перемогу у групі "В" першого дивізіону Чемпіонату Світу з хокею. Завдавши поразки Великобританії, підопічні Сеуканда впорались і з командою Нідерландів. У звітній грі по тюльпану на згадку зірвати Тимченко, Климентєв, Срюбко і двічі Шафаренко. Натомість пропустили українці лише від Шаафсма. У підсумку 5:1 на користь наших. Наступний матч - 14 квітня проти господарів турніру поляків.