Чемпіонат Світу. Дивізон 1
22:00, 13 квітня 2009 254
Лише б не наврочити.
Хокейна збірна України здобула вже другу перемогу у групі "В" першого дивізіону Чемпіонату Світу з хокею. Завдавши поразки Великобританії, підопічні Сеуканда впорались і з командою Нідерландів. У звітній грі по тюльпану на згадку зірвати Тимченко, Климентєв, Срюбко і двічі Шафаренко. Натомість пропустили українці лише від Шаафсма. У підсумку 5:1 на користь наших. Наступний матч - 14 квітня проти господарів турніру поляків.
Джерело: 24 Канал
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