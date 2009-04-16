Чемпіонат світу. Дивізон 1

Не пошкодували навіть сусіди.

Румунам які зазнають однієї за іншою розгромних поразок на чемпіонаті світу в першому дивізіоні, дісталося і від збірної України. 7 шайб підопічні Олександра Сеуканда відважили у ворота географічних сусідів і що цікаво жоден з хокеїстів не відзначився навіть дублем. Забивали Тимченко, Гніденко, Цируль, Міхнов. Климентьєв, Шафаренко і зрештою Харченко.Принаймні доки не відбувся поєдинок Італії та Польщі збірна України очолила групу “В” із 11-ма очками. У ще одному матчі який вже встиг закінчитися Великобританія з мінімальною перевагою завдала поразки голландцям.