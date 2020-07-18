Вода у морі в Одеській області не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. Щоправда, мовиться не про весь регіон, а про два пляжі в Одесі та три – в Затоці.

Тривожний стан деяких пляжів на Одещині: що відомо

Про незадовільну якість морської води станом на 17 липня повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров. Як зауважив він під час брифінгу, до такого висновку фахівці лабораторного центру МОЗ дійшли, взявши відповідні проби, передає Укрінформ.

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Отже, вода в морі не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам біля:

пляжів "Аркадія" та 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі;

в рекреаційній зоні селища Затоки, зокрема, біля пляжів "Центральний", "Сонячний" і "Лиманський".

Він додав, що загалом дослідили на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води. Їх узяли в зонах рекреації на пляжах Одеської області.Також дослідили морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники. Тут усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

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Що цьому передувало

На початку липня Міністерство охорони здоров'я рекомендувало закрити деякі пляжі в Україні. Зокрема, в Одесі, Києві та Миколаєві рекомендували встановити щити про заборону купання. Причиною стали відхилення показників якості води.

На Одещині проблеми з водою зафіксували на таких пляжах:

"Аркадія";

"Дельфін";

13 і 16 станції Великого Фонтану.

Крім того, Одеська міськрада заборонила купання на пляжі "Дельфін". Тут водолази та інші фахівці встановлюють понтони всередину корпусу аварійного танкера Delfi для підняття його з мілини.