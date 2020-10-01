Через COVID-19 у Чехії знову запровадять надзвичайний стан
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Через погіршення ситуації з коронавірусом Чехія запровадить надзвичайний стан з 5 жовтня. Однак у МОЗ країни вже попередили, що обмеження не стосуватимуться місцевого бізнесу.
Про нові обмеження у країні розповів міністр охорони здоров'я Роман Примула, повідомляє Novinky.
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Які обмеження введуть у Чехії
- У найбільш проблемних регіонах країни школи знову переведуть на дистанційне навчання.
- Допустиму кількість учасників на різних святкуваннях суттєво скоротять: до 10 осіб у приміщеннях та 20 – на свіжому повітрі.
- З 19 жовтня кількість гостей на весіллях обмежать до 30 людей.
- Спортивні змагання не скасовуватимуть, однак їх проводитимуть без глядачів або з їхньою обмеженою кількістю.
- Концерти, опери та музичні вистави скасують, однак за умови дотримання епідеміологічних правил лядм дозволять відвідувати драматичні вистави або балети.