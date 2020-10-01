Через погіршення ситуації з коронавірусом Чехія запровадить надзвичайний стан з 5 жовтня. Однак у МОЗ країни вже попередили, що обмеження не стосуватимуться місцевого бізнесу.

Про нові обмеження у країні розповів міністр охорони здоров'я Роман Примула, повідомляє Novinky. Зауважте Міністр охорони здоров'я Чехії пішов у відставку через коронавірус Які обмеження введуть у Чехії У найбільш проблемних регіонах країни школи знову переведуть на дистанційне навчання.

Допустиму кількість учасників на різних святкуваннях суттєво скоротять: до 10 осіб у приміщеннях та 20 – на свіжому повітрі.

З 19 жовтня кількість гостей на весіллях обмежать до 30 людей.

Спортивні змагання не скасовуватимуть, однак їх проводитимуть без глядачів або з їхньою обмеженою кількістю.

Концерти, опери та музичні вистави скасують, однак за умови дотримання епідеміологічних правил лядм дозволять відвідувати драматичні вистави або балети. Що відомо про коронавірус у Чехії? Від початку пандемії у країні зафіксовано 68 919 випадків зараження коронавірусом. Одужали – 33 443 осіб, померли – 655 людей.