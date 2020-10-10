Майже 3 мільйони мігрантів по всьому світу не можуть повернутися додому через карантинні обмеження. Моряки на списаних суднах, шахтарі та будівельники через закриті кордони залишаються в інших країнах.

Деякі мігранти, які потрапили в скрутне становище, перебувають в брудних приміщеннях, де немає соціальної дистанції. Такі умови наражають людей на ризик захворювання. Про це йдеться в спеціальному звіті ООН.

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Частина мігрантів стикається із жорстоким поводженням, експлуатацією та зневагою.

Де емігрантів найбільше

Найскладнішою є ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці. За підрахунками Міжнародної організації з міграції, там перебувають 1,275 мільйона емігрантів із загальної кількості 2,75 мільйона.

На другому місці Азія. Там майже 1 мільйон людей відрізаний від своїх домівок.

648 тисяч мігрантів перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах. Часто це будівельники зі Східної Африки та Азії.

280 тисяч іноземців не можуть виїхати із Саудівської Аравії.

Додамо, що певні успіхи у поверненні мігрантів додому таки є. Нещодавно 3400 мозамбікських гірників повернулися в Південну Африку після медичних оглядів. Крім того, ОАЄ та Індія уклали угоду щодо повернення робітників-мігрантів.

Зверніть увагу! За добу 9 жовтня у світі майже 350 тисяч людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 36,9 мільйона людей. Померли від COVID-19 1,07 мільйона хворих, а 25,7 мільйона заражених вже одужали.