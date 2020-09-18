Багато секторів, наголошують експерти, переважно експортують сировину, виснажуючи українські ґрунти.

Глобальне потепління та масштабні посухи – вже не здаються вузькопрофільними розмовами кліматологів чи аграріїв. За оцінками ООН, цього сезону – головно через безводне літо – валовий врожай зернових в Україні знизиться щонайменше на 5 млн тонн. Крім кліматичних змін, велика проблема в недбалому ставленні до ресурсів і відсутності державного контролю за дотриманням норм, повідомляє 5 канал.

Проте на цій проблемі, чомусь, екологічна спільнота здебільшого не акцентує.

Водна політика в Україні є не ефективною, є антиекологічною і такою, що приведе нашу країну до абсолютного дефіциту прісної води. Ми нищимо основний ресурс життєдіяльності. Питання водної політики – це питання національної безпеки, бо стосується кожної людини в Україні,

– наголошує голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Відносно "щадні" технології нині почали розвиватися у сфері екопродукції, тож вітчизняна органіка попрямувала на європейські ринки. Але багато інших секторів, наголошують експерти, переважно експортують сировину, виснажуючи українські ґрунти. Проте на цьому, чомусь, екологічна спільнота здебільшого не акцентує, розповідають журналісти у своєму розслідуванні.

"Країни, де значно вищі літні температури… той же Ізраїль, який є територією, що продукує для багатьох країн продукцію сільськогосподарську. Там взагалі немає зайвої води, але крапельне зрошення дає можливість доставити воду до кореневої системи рослинки, і не подавати її додатково й абсолютно бездарно", – зазначає Тимочко.

За словами експертів, важливим каталізатором вирішення проблем є увага до них з боку екологів, які, на жаль, як повідомлялося раніше, активізуються лише під час виборів і торкаються загалом тем промислових міст.