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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Через коронавірус на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру на Хмельниччині

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У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру / EPA-EFE / ALESSANDRO DI MARCO

У Кам’янці-Подільскому на Хмельниччині коронавірус виявили у місцевому перинатальному центрі. Тут на COVID-19 захворіла молодша медична сестра пологового відділеня. У підсумку все відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.

Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб. Про це у фейсбуці повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

Важливо В Україні зросла кількість інфікованих коронавірусом медиків

За його словами медиків відділення патології вагітних обстежуватимуть поступово. Це приблизно 50 осіб.

У всіх мають взяти аналізи та відправити до обласного лабораторного центру.

До слова, раніше на Хмельниччині коронавірус виявили у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Тут інфікувалися 11 ченців. Заразив їх 54-річний монах, у якого COVID-19 підтвердили посмертно.

Через таку неприємну ситуації у Шепетівці з 16 травня заборонили відвідувати церкви та храми. Заборона поширюється на релігійні служби за участю парафіян усіх конфесій.

Зверніть увагу! Станом на ранок 17 травня на Хмельниччині 253 особи хворіють на COVID-19, зокрема 18 нових випадків. Померли тут 9 осіб. А вилікувалися 65 людей (10 за останню добу). Загалом в Україні – 18 291 випадок, 5116 пацієнтів одужали, 514 осіб померли.

Чому коронавірусом заражаються медики 

Зокрема, через такі причини

  • відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
  • неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;
  • недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

Під час брифінгу 7 травня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак додала, ще одна з головних – медики належать до тієї категорії населення, яку найбільше тестують. Відповідно і найбільше виявлених випадків COVID-19.

До теми У МОЗ розповіли, коли в Україну нарешті надійдуть костюми захисту для медиків

Крім того, у країні упродовж багатьох років нехтували засадами інфекційного контролю. Зокрема, бюджети різних рівнів не передбачали кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту. Зрештою у 2019 році на такі потреби у бюджетах різних рівнів було передбачено менше ніж 1%.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Лікарня Коронавірус COVID-19 Новини Хмельницького
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