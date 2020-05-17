Через коронавірус на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру на Хмельниччині
У Кам’янці-Подільскому на Хмельниччині коронавірус виявили у місцевому перинатальному центрі. Тут на COVID-19 захворіла молодша медична сестра пологового відділеня. У підсумку все відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.
Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб. Про це у фейсбуці повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич.
Важливо В Україні зросла кількість інфікованих коронавірусом медиків
За його словами медиків відділення патології вагітних обстежуватимуть поступово. Це приблизно 50 осіб.
У всіх мають взяти аналізи та відправити до обласного лабораторного центру.
До слова, раніше на Хмельниччині коронавірус виявили у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Тут інфікувалися 11 ченців. Заразив їх 54-річний монах, у якого COVID-19 підтвердили посмертно.
Через таку неприємну ситуації у Шепетівці з 16 травня заборонили відвідувати церкви та храми. Заборона поширюється на релігійні служби за участю парафіян усіх конфесій.
Зверніть увагу! Станом на ранок 17 травня на Хмельниччині 253 особи хворіють на COVID-19, зокрема 18 нових випадків. Померли тут 9 осіб. А вилікувалися 65 людей (10 за останню добу). Загалом в Україні – 18 291 випадок, 5116 пацієнтів одужали, 514 осіб померли.
Чому коронавірусом заражаються медики
Зокрема, через такі причини
- відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;
- недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.
Під час брифінгу 7 травня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак додала, ще одна з головних – медики належать до тієї категорії населення, яку найбільше тестують. Відповідно і найбільше виявлених випадків COVID-19.
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Крім того, у країні упродовж багатьох років нехтували засадами інфекційного контролю. Зокрема, бюджети різних рівнів не передбачали кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту. Зрештою у 2019 році на такі потреби у бюджетах різних рівнів було передбачено менше ніж 1%.