Кабінет міністрів України та Міністерство енергетики не виконують умови Меморандуму, підписаного в червні 2020 року з виробниками електроенергії альтернативних джерел. В результаті чого криза в секторі "зеленої" енергетики продовжується і поглиблюється, що пов'язано з неплатежами та накопиченням боргів перед виробниками електроенергії.

Про це на пресконференції у Києві заявили представники "зелених" асоціацій та виробники альтернативної енергетики.

Нагадаємо, виробники "зеленої" електроенергії домовилися з урядом про зменшення тарифів. У свою чергу КМУ та Міненерго пообіцяли виробникам погасити борги. Однак, на ринку електроенергії сьогодні спостерігається криза платежів: як із поточними платежами, так і з виплатою боргу, накопиченого станом на 1 серпня 2020 року.

При чому, ситуація з неплатежами стосується не лише великих компаній, а й безпосередньо приватного сектору, а також невеликих компаній.

"Ми говоримо про те, що несплата за електроенергію склалася штучно. Тобто, з початку були закладені такі тарифи і повернення наших інвестицій в цьому році, які не покривали всіх витрат на розповсюдження "зеленої" енергії, передбаченого законодавством", – пояснив голова "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олександр Козакевич.

За його словами, рівень розрахунків із виробниками "зеленої" енергії починаючи з березня не перевищував 5%, і тільки в серпні показник розрахунків за березень сягнув 47%. А єдиним шляхом закрити 40% накопиченої заборгованості станом на 1 серпня, як обіцяно у Меморандумі, є її погашення через ОВДП.

Мабуть, основним шляхом виходу із цієї ситуації, це все ж таки підтримка законопроєкту щодо погашення боргів через облігації внутрішньої державної позики. Без цього проєкту закону ми в цьому році, мабуть, не дочекаємося оплати боргів, які виникли на початку серпня,

– зазначив Олександр Козакевич.

Стосовно поточних боргів, які продовжують збільшуватися, очільник УАВЕ окреслив три основні чинники формування боргових зобов'язань.

"Перше: невиконання регулятором умов Меморандуму. Друге: не в повному обсязі оплата навіть того тарифу, який встановлений НЕК "Укренерго" тими споживачами мережі, які підключені до неї. Така оплата становить біля 80%. І третє: реалізація "Гарантованим покупцем е/е на ринку. Наразі ми бачимо, що більшу частину е/е (2/3) вони реалізують на балансуючому ринку. Тобто на тому ринку, який створений, щоб штрафувати його учасників за те, що вони не правильно спрогнозували чи зробили якісь неправильні дії на ринку. Але які неправильні дії може зробити "Гарантований покупець, якщо він змушений купувати всю е/е по "зеленому" тарифу і торгувати нею?! " – підкреслив Олександр Козакевич.

У свою чергу директор Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що в найкоротші строки державі потрібно виправити цю кризову ситуацію. Оскільки зі свого боку виробники "зеленої" е/е виконали свої зобов'язання згідно з умовами Меморандумом. Хоча, зокрема, умова по зниженню "зеленого" тарифу була невигідною і неприйнятною.

По-перше, наразі необхідно виправити платіжну дисципліну "Гарантованого покупця". А по-друге, забезпечити надійні джерела по виплатам щомісяця для виробників "зеленої" е/е. Невиконання цих важливих умов призведе до того, що відновиться підготовка до арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами та Енергетичною хартією,

– повідомила пані Гуменюк.

Вона додала, якщо інвестори направлять такі позови, це суттєво загальмує розвиток "зеленої" енергетики в Україні і зірве виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС в частині розвитку відновлювальної енергетики.