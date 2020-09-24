Через порушення карантину: у Києві оштрафували 40 гуртожитків
У Києві оштрафували 40 гуртожитків за порушення карантину. Керівники установ заплатили 34 тисячі гривень.
Гуртожитки Києва – у зоні ризику поширення COVID-19. Тому саме їм приділяють найбільше уваги. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.
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Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.
Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень,
– повідомив голова ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.
Є певні вимоги, які має забезпечити гуртожиток, аби уникнути розповсюдження захворювання.
Адміністрація гуртожитку повинна:
- забезпечити працівників гуртожитку засобами індивідуального захисту;
- контролювати використання мешканцями та відвідувачами захисних масок поза кімнатами;
- забезпечити входи антисептиками, а санвузли – милом і паперовими рушниками;
- регулярно здійснювати вологе прибирання, кожні 3 – 4 години дезінфікувати поверхні;
- на вході у приміщення розмістити інформаційні матеріали про профілактику коронавірусу COVID-19;
- для тих, хто перебуває на самоізоляції – забезпечити медичне спостереження, доставку речей першої потреби.
Правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину / Інфографіка МОЗ