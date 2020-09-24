У Києві оштрафували 40 гуртожитків за порушення карантину. Керівники установ заплатили 34 тисячі гривень.

Гуртожитки Києва – у зоні ризику поширення COVID-19. Тому саме їм приділяють найбільше уваги. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

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Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.

Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень,

– повідомив голова ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

Є певні вимоги, які має забезпечити гуртожиток, аби уникнути розповсюдження захворювання.

Адміністрація гуртожитку повинна:

забезпечити працівників гуртожитку засобами індивідуального захисту;

контролювати використання мешканцями та відвідувачами захисних масок поза кімнатами;

забезпечити входи антисептиками, а санвузли – милом і паперовими рушниками;

регулярно здійснювати вологе прибирання, кожні 3 – 4 години дезінфікувати поверхні;

на вході у приміщення розмістити інформаційні матеріали про профілактику коронавірусу COVID-19;

для тих, хто перебуває на самоізоляції – забезпечити медичне спостереження, доставку речей першої потреби.



Правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину / Інфографіка МОЗ