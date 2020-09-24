Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні знову актуальним стало питання введення жорсткого карантину. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливий локдаун.

Що загрожує колапсом медичної системи

Аби уникнути жорсткого карантину, бізнесмени повинні створити умови для покращення епідеміологічної ситуації. Про це Ляшко розповів виданню "Новое время".

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Якщо мовиться про заклад громадського харчування, то відстань між столиками повинна складати не менше ніж 1,5 метра.

При таких умовах, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа – кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров'я може опинитися на межі колапсу,

– наголосив Ляшко.

Кількість лікарняних ліжок обмежена, оскільки, окрім хворих на коронавірус, в Україні залишаються пацієнти з іншими недугами, які теж потребують невідкладної допомоги.

Ситуація з заповненістю лікарняних ліжок

Наразі, зазначив Ляшко, заповненість ліжок сягає близько 50%, проте ситуація у різних регіонах може значно відрізнятись.

Ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати. І з приводу національного локдауна, то я б не прив'язувався до жодної дати. На локдаун можна піти й раніше 25 жовтня, і пізніше,

– повідомив головний санлікар.

Введення карантину залежатиме від зростання кількості хворих на COVID-19. Також в уряді братимуть до уваги досвід інших країн.

Багато людей не сприймають хворобу серйозно

Головне, на думку Ляшка, – це дотримання заходів безпеки, адже більшість не сприймають хворобу серйозно, поки вона їх оминає.

"Здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато її переносять легко, але в той самий час, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то мова йде і про турботу стосовно людей старшого віку", – пояснив Ляшко.

Важливо! До 31 жовтня в Україні триває адаптивний карантин. Станом на 23 вересня, до послаблення карантинних обмежень були готові лише дві області – Кіровоградська та Херсонська.