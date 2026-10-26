Росія знайшла новий шлях до перемоги: на що тепер робить ставку Кремль

Як наслідок, свої локальні просування на сході і півдні України в 2024 – 2025 роках росіяни конвертували в стратегічні дивіденди під розповіді, що спротив України позбавлений сенсу, а її підтримка партнерами є марною витратою ресурсів. Про це пише Микола Бєлєсков.

Реклама Adv

популярні відео

Особливо це переконливо виглядало, коли Україна міняла тактику проведення оборони в умовах дефіциту особового складу, зрілої роботизованої революції і відмови США напряму нас підтримувати. Тому був період як активних просувань росіян на фронті, так і подвійного тиску США і Росії на нас, виходячи із песимістичних очікувань щодо ситуації на полі бою.

Ставка на паніку в тилу і втрату європейської підтримки

Але в 2026 році російська стратегія на полі бою, яка спиралася на перевагу в особовому складі і копіювання досвіду України із лінією дронів, почала буксувати завдяки низці технологій і тактик. Росія втратила імпульс на полі бою – темпи просування сповільнюються, а ціна за них зростає.

Реклама

У доповіді ISW є і слабкість. Війна – це не лише фронт, це іще і функціонування тилу, і збереження міжнародної підтримки України.

Коли стало зрозуміло, що теорія перемоги шляхом конвертації локальних просувань на фронті у стратегічні дивіденди не працює, Росія її змінила, націлившись перш за все на функціонування тилу і європейську підтримку. Саме це є зараз центром гравітації зусиль Росії.

Як росіяни впливають на український тил

Щодо українського тилу, то стратегія росіян – це загальний підрив його здатності функціонувати через масові і точні засоби повітряного нападу, що є в розпорядженні Росії.

Тут багато очевидних і неочевидних моментів. З неочевидних – це спроба підірвати методичне функціонування ОПК. І загалом, ціль Росії – це збільшити для Європи фінансове навантаження підтримки України через відповідне ураження. На додачу до звичної потреби додаються блокування наших портів Чорного моря і зменшення податкових надходжень через тривоги і удари.

Реклама

Стратегія ворога в Європі

Щодо Європи, то тут росіяни очікують приходу до влади хвилі популістів, яка змете центристів, котрі виступають за продовження підтримки України. І що більше буде Україна просити компенсувати фінансові втрати, то легше популістам буде розповідати: "А чому це ми маємо підтримувати Україну все більше і більше, якщо вдома повно проблем?"

Саме нова теорія перемоги переконує окупанта Кремля продовжувати бойові дії, незважаючи на втрату імпульсу на фронті. І що робити з цим, ISW, на жаль, не каже…

Підтримати фонд "Повернись живим"