Прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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За даними слідства, з 17 по 21 березня 2022 року російські військові та учасники контрольованих Росією незаконних збройних формувань відкрили вогонь по житлових кварталах та цивільних об’єктах у Рубіжному та Попасній Луганської області.

Внаслідок обстрілів 9 осіб загинуло, ще 2 – отримали осколкові поранення.

Окупанти зруйнували Попаснянський ліцей № 1. Також під час артобстрілу було пошкоджено два службових автомобіля біля будівлі управління Депо.

Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Наразі правоохоронці вживають всі належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

До слова, загалом від початку війни росіяни вбили понад 120 мирних жителі Луганської області. Поранень зазнали більше сотні людини.

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