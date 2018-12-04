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      Через дії нардепа українські вкладники банку ВТБ не можуть отримати свої гроші

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      Вкладники банку ВТБ не можуть отримати свої гроші через, ймовірно, дії Дениса Дзензерського
      Вкладники банку ВТБ не можуть отримати свої гроші через, ймовірно, дії Дениса Дзензерського / Ukr.lb.ua

      Понад 280 мільйонів доларів становить загальна заборгованість по кредитах, поручителем на отримання яких став один з українських чиновників. При цьому такий факт не зафіксований у декларації цієї людини.

      Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

      24 канал повідомляв, що 27 листопада Національний банк України відніс "ВТБ Банк" (Київ) до категорії неплатоспроможних. Причиною стало погіршення фінансового стану банку.

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      Видання "Економічна правда" вважає, що один з українських чиновників – це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Денис Дзензерський.

      5 грудня 2018 року в Київському апеляційному суді відбудеться засідання у справі, від вирішення в якій великою мірою залежить доля розрахунку з вкладниками АТ "ВТБ банк",
      – мовиться в заяві Фонду.

      Відомо, що банк подав апеляцію на рішення Солом'янського райсуду Києва, яким було залишено в силі постанову прокурора про припинення кримінального провадження за фактом невнесення в декларацію обговорюваної персони.

      Фінансова організація обурена тим, що фігурант справи ігнорує суди.

      Сьогодні ж склалася ситуація, коли фінансовий поручитель, ігноруючи судові рішення про стягнення боргу на користь банку, не повертає кредитні кошти. Фонду важливо стягнути максимальну суму коштів з усіх боржників, незалежно від їх соціального статусу і політичної приналежності,
      – додали в банку.

      Там також наголосили, що повернуті гроші не йдуть російським власникам банку, а виплачуються вкладникам.

      Теги: Новини України Новини політики Банки Гроші
      Джерело: 24 Канал
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