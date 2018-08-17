Через ДТП під Києвом поїзди запізнилися майже на годину , – "Укрзалізниця"

Два пасажирські потяги запізнились майже на годину через ДТП, яка трапилась під Києвом. Аварія сталася на переїзді перегону Підгірці – Петра Кривоноса в Обухівському районі.

Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

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У четвер, 16 серпня, на переїзді перегону Підгірці – Петра Кривоноса Обухівського району сталася ДТП, де вантажівка зіткнулася із легковим автомобілем. У зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій затримано пасажирський та вантажний поїзди на 50 хвилин,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварія спричинила затримку прибуття двох поїздів майже на годину.

Нагадаємо, 16 серпня на Львіщині люди перекрили колію на станції "Підзамче". Причиною перекриття стало те, що люди не змогли сісти у поїзд, який курсує до Здолбунова.