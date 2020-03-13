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      Через коронавірус ДПС готує інформаційні відеоуроки з користування електронними сервісами

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      ДПС розіслала територіальним органам листи із переліком невідкладних заходів.

      Державна податкова служба України посилює заходи безпеки щодо протидії загрозі поширення коронавірусу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова служби Сергій Верланов за результатами позапланової селекторної наради з регіонами, передає РБК-Україна.

      "Всім відомо наскільки складною є ситуація в Італії, Франції, Німеччині та інших країнах. Як показує світова практика, на ранніх стадіях розповсюдження хвороби необхідно діяти рішуче. Ми вже бачимо, що країни, які діють на випередження, які провели заходи, що на той момент здавались непропорційними – відчутно зменшили кількість смертей", – написав Верланов.

      На його думку, на сьогодні не може бути надмірних заходів безпеки.

      "Як голова податкової я особисто відповідаю за здоров’я та життя наших працівників, тому обов’язок керівництва служби – бути на крок попереду. Ціна бездіяльності може виявитись надто високою", – додав очільник служби, наголосивши керівникам в регіонах, що зараз найвищий пріоритет – забезпечення безпеки співробітників служби та платників податків.

      Своєю чергою, в ДПС вже розіслали територіальним органам листи із переліком невідкладних заходів, роз’яснуювальні постери та відео.

      "Знімаємо серію інформаційних відеоуроків з користування електронними сервісами. Використання електронного кабінету дозволить платникам менше відвідувати податкову і, тим самим, знизити небезпеку інфікування. Перші такі відео з’являться вже наступного тижня", – підкреслив Сергій Верланов.

      Окрім того, в ДПС закликають співробітників служби й платників податків усвідомити серйозність ситуації.

      "Кожен на своєму місці має вжити всіх заходів для того, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Впевнений, що колектив нової податкової покаже приклад ефективної командної роботи перед лицем цієї загрози", – підсумував голова ДПС.

      Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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      Теги: Державна податкова служба Новини України
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