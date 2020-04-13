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      Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

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      ДТЕК припинив експорт електроенергії у Європу / epravda.com.ua

      У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.

      При цьому ціна електроенергії в Україні в 4-5 разів вище, ніж в цих країнах. Про зупинення експорту електроенергії з Бурштинського енергоострова (БУОС) свідчать дані Оператора систем передачі НЕК "Укреенерго" про стан енергоблоків ТЕС і АЕС, передає "БізнесЦензор".

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      Станом на 13 квітня працюють три з дев'яти блоків Бурштинської ТЕС, чого вистачає лише на покриття споживання в БУОС.


      Дані про стан енергоблоків / Скриншот з сайту ua.energy

      Бурштинська ТЕС виробляє 90% електроенергії в БУОС. При цьому експорт електроенергії в Європу можливий тільки з БУОС, який синхронізований з європейською енергосистемою.

      Згідно з даними ДП "Оператор ринку", ціна електроенергії в базі (Base) на ринку на добу вперед (РСВ) в Україні становить 40,8 євро/МВт* год в торговельній зоні Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) і 50,6 євро/МВт *ч в БУОС.


      Ціни на електроенергію 13 квітня / Зображення БізнесЦензор

      Відповідна ціна в Румунії та Угорщині становить близько 11 євро/МВт*год, що в 4 рази дешевше, ніж в ОЕС України і в 5 разів дешевше, ніж в БУОС.

      У НЕК "Укренерго" виданню "БізнесЦензор" повідомили, що через відсутність експорту диспетчер "Укренерго" був змушений зупинити імпорт електроенергії з Європи в БУОС для забезпечення безпеки енергосистеми.

      8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.

      Що відомо про компанію ДТЕК

      • Найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Належить олігарху Рінату Ахметову.
      • Видобуває 90% українського вугілля та володіє 70% усіх вугільних електростанцій та найбільшими сонячними та вітроелектростанціями. Продає свою електроенергію в Україні на 75% дорожче, ніж у Європі.
      • За 2019 рік ДТЕК отримала прибуток EBITDA (операційний прибуток до амортизації, сплати податків та відстотків) у розмірі 15,5 мільярда гривень. Влітку 2019 року Рінат Ахметов купив віллу у Франції за 200 мільйонів євро.
      • Нещодавно Ахметов пожертвував 300 мільйонів гривень на закупку тестів для боротьби з коронавірусом.
      • Наприкінці березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Компанія "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала платити за газ, який бере для виробництва тепла та електроенергії на Луганскій ТЕС. Державі заборгували 1,6 мільярда гривень.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Тарифи Ціни Комунальні послуги Електроенергія Рінат Ахметов
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