Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.

При цьому ціна електроенергії в Україні в 4-5 разів вище, ніж в цих країнах. Про зупинення експорту електроенергії з Бурштинського енергоострова (БУОС) свідчать дані Оператора систем передачі НЕК "Укреенерго" про стан енергоблоків ТЕС і АЕС, передає "БізнесЦензор".

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Станом на 13 квітня працюють три з дев'яти блоків Бурштинської ТЕС, чого вистачає лише на покриття споживання в БУОС.



Дані про стан енергоблоків / Скриншот з сайту ua.energy

Бурштинська ТЕС виробляє 90% електроенергії в БУОС. При цьому експорт електроенергії в Європу можливий тільки з БУОС, який синхронізований з європейською енергосистемою.

Згідно з даними ДП "Оператор ринку", ціна електроенергії в базі (Base) на ринку на добу вперед (РСВ) в Україні становить 40,8 євро/МВт* год в торговельній зоні Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) і 50,6 євро/МВт *ч в БУОС.



Ціни на електроенергію 13 квітня / Зображення БізнесЦензор

Відповідна ціна в Румунії та Угорщині становить близько 11 євро/МВт*год, що в 4 рази дешевше, ніж в ОЕС України і в 5 разів дешевше, ніж в БУОС.

У НЕК "Укренерго" виданню "БізнесЦензор" повідомили, що через відсутність експорту диспетчер "Укренерго" був змушений зупинити імпорт електроенергії з Європи в БУОС для забезпечення безпеки енергосистеми.

8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.

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