Через пожежу в центрі Києва перекрили рух трамваїв

На цей час призупинено рух трамваїв №15 та №18 на вулиці Дмитрівській.

Про це інформує Depo.Київ. Читайте також: Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту На вулиці Дмитрівській пожежники продовжують гасити вогонь у старому дитячому садку. Будівля знаходиться неподалік від Національного цирку. У зв'язку з цим рух трамваїв тимчасово призупинено.

Вулиця Дмитрівська Зазначимо, на вулиці Дмитрівській вже вп'яте горить старий дитячий садок.

У центрі Києва призупинили рух трамваїв