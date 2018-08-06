Через пожежу в центрі Києва перекрили рух трамваїв
На цей час призупинено рух трамваїв №15 та №18 на вулиці Дмитрівській.
Про це інформує Depo.Київ.
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На вулиці Дмитрівській пожежники продовжують гасити вогонь у старому дитячому садку. Будівля знаходиться неподалік від Національного цирку. У зв'язку з цим рух трамваїв тимчасово призупинено.
Вулиця Дмитрівська
Зазначимо, на вулиці Дмитрівській вже вп'яте горить старий дитячий садок.
У центрі Києва призупинили рух трамваїв
Джерело: 24 Канал
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