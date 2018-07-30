Через що діти до 5 років чинять сексуальне насильство

Провокаторами насильства дітей до 5 років щодо своїх однолітків є перегляд відповідних матеріалів в Інтернеті.

Сексуальне насилля все частіше чинять малолітні діти, пише The Daily Mail.

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Дослідження показують, що причиною сексуального насилля у 3 з 4 випадків є Інтернет. Протягом трьох років цей показник збільшився на 20%. Відповідна поведінка може ставати гіршою та більш шкідливою.

Мова йде про дотики до інтимних місць і підштовхування до перегляду матеріалів сексуального характеру у Мережі.



Через що діти до 5 років вчиняють сексуальне насильство

Неповнолітні діти чинять сексуальні дії на камеру в Інтернеті. Часто їх батьки не знають, чим ті займаються у своїх кімнатах. Відповідні відео можуть використати педофіли або просто поширюватися Мережею.

До слова, інколи дитина може скаржитися на головний біль, найчастіше він виникає у дітей шкільного віку, ніж молодшого.