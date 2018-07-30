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Чергова ДТП за участю автобуса: постраждав іноземець і ще 7 українців

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Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з легковиком на Львівщині пошкоджень зазнали 8 осіб
Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з легковиком на Львівщині пошкоджень зазнали 8 осіб / Соцмережі

Удень 30 липня на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районіЛьвівської області сталося зіткнення автомобіля Skoda Octavia з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, внаслідок чого щонайменше 8 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області, інцидент трапився близько 15:00.

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"Поліцейські встановили, що автомобіль Skoda Octavia під керуванням 58-річного жителя Ужгорода зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter, водієм якого був 38-річний житель Луцька. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів Volkswagen’а, один із яких – іноземець. Усіх доправили до лікарні для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються", – зазначають правоохоронці.

Додамо, що наразі встановлюються обставини ДТП і вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, уранці 30 липня у Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та мікроавтобус інкасаторів, внаслідок чого чого інкасаторське авто перекинулось набік, а в поліцейського сильно було пошкоджено передню частину. У результаті постраждало кілька людей. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова Транспорт
Джерело: 24 канал
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